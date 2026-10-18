Pedro Capó presenta “Fulanito”, un álbum que celebra sus raíces

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó presenta hoy Fulanito, su nuevo álbum de estudio, una producción de 11 canciones que recoge el momento personal y creativo que atraviesa, marcado por su regreso a Puerto Rico y por una conexión renovada con sus raíces.

A través de diferentes ritmos y relatos que parten de experiencias personales, el disco se convierte en una oda a su país, a su gente y a las historias de quienes, desde distintos lugares del mundo, siguen buscando dónde pertenecer.

Tras el lanzamiento de La Carretera en 2025, Capó regresa con un proyecto que profundiza en temas como la identidad, la nostalgia, el amor, las despedidas y la resiliencia. La producción propone una mirada a las experiencias que nos transforman: irse y querer volver, caer y levantarse, extrañar lo que se dejó atrás y encontrar la fuerza para comenzar de nuevo.

“Hace tiempo llevo este disco conmigo. Un álbum que habla de irse y querer volver, de caer y levantarse, de no amar a la mitad, de extrañar y de seguir buscando nuestro lugar en el mundo”, comparte el artista sobre el concepto que da forma a la producción.

Por su parte, en Fulanito, el cantautor parte de una figura cotidiana para construir un relato con el que muchos pueden identificarse. El título cobra un sentido colectivo y universal, convirtiéndose en el punto de encuentro de historias marcadas por la perseverancia, los cambios y la búsqueda de nuevas oportunidades.

“En el camino del proceso creativo de Fulanito entendí que ese ‘fulano de tal’ nos representa más allá de una identidad individual exclusiva y separada... que podría ser cualquiera de nosotros: aquel que trabaja por sus sueños, el que se fue de su tierra, el que extraña su casa, el que empieza de cero y sigue caminando. Fulanito, al final del día, somos todos”, explica Pedro Capó.

Esa mirada universal encuentra su punto de partida en su natal Puerto Rico. El regreso del cantautor a la isla se refleja en una producción que abraza sus raíces y explora diferentes ritmos, conectando sus vivencias con la identidad cultural que lo acompaña. Más que contar una sola historia, las canciones abren espacio a distintas emociones y momentos de la vida, con la intención de que cada oyente encuentre en ellas algo propio.

El álbum también reserva espacio para la colaboración con iLe en “La danza del voto”, una unión que suma otra voz puertorriqueña a una producción concebida desde el vínculo con su país. El tema forma parte de un repertorio que se mueve por distintas facetas de la experiencia humana, desde la vulnerabilidad y las ausencias hasta la esperanza y la posibilidad de levantarse después de una caída.

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Como primer adelanto del proyecto, Capó presentó en septiembre “Caer y levantarse”, una canción inspirada en experiencias personales que reflexiona sobre la resiliencia y la capacidad de reconocer las herramientas que cada persona desarrolla para atravesar momentos difíciles. El sencillo, acompañado de un video musical filmado en el casco urbano de Río Piedras, ofreció una primera mirada a la perspectiva íntima que atravesará el nuevo álbum.

Con Fulanito, Pedro Capó comparte con su fanaticada una colección de canciones que nace de su propia historia, pero que busca encontrarse con las historias de los demás. Es una invitación a reconocerse en las despedidas, los nuevos comienzos, el amor y la añoranza, mientras celebra la tierra a la que siempre se puede querer regresar.