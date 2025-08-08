Pipe Bueno estrena “Dime Que Prefieres”, una balada ranchera que desnuda el fin de una relación

El cantante colombiano Pipe Bueno, lanza su nuevo sencillo “Dime Que Prefieres”, una balada ranchera honesta que aborda con valentía ese momento inevitable en el que el amor ya no alcanza para sostener una relación.

Con una interpretación vocal contenida pero poderosa, el artista colombiano —una de las voces más reconocidas de la música popular — entrega una pieza que se distancia del drama para enfocarse en la verdad, incluso cuando esta duele.

“Dime Que Prefieres” no es una canción de despedida convencional. Es una conversación difícil puesta en música. La letra se desliza entre la culpa, el duelo y la necesidad de ser claro cuando el corazón ya no responde igual. El protagonista no busca consuelo ni justificación: busca cerrar un ciclo con la misma transparencia con la que una vez se amó.

Musicalmente, Pipe vuelve a demostrar su dominio de la balada ranchera con arreglos que sostienen la intensidad sin sobrecargarla. La producción deja espacio para que cada palabra respire, enmarcando una interpretación que no necesita exageraciones para conmover. Este es un tema construido con madurez emocional, más cercano a la confesión íntima que al lamento nostálgico.

El lanzamiento llega en un momento de alta visibilidad para Pipe Bueno, tras el impacto de su álbum Vives con Mariachi, que lo posicionó como uno de los artistas con mayor capacidad para dialogar entre géneros y narrativas. En este nuevo sencillo, sin embargo, Pipe gira el timón hacia una estética más desnuda, donde lo emocional se impone por sobre cualquier artificio sonoro.