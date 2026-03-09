Pipe Bueno interpretó el Himno Nacional de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

El cantautor colombiano Pipe Bueno interpretó el Himno Nacional de Colombia durante la ceremonia previa al debut de la selección colombiana en el Clásico Mundial de Béisbol, uno de los torneos internacionales más importantes del béisbol organizado por las Grandes Ligas.

La presentación tuvo lugar este 6 de marzo en San Juan, Puerto Rico como parte del acto protocolario que celebró el orgullo nacional al inicio de la participación de Colombia en la fase de grupos del torneo, enfrentándose a la selección anfitriona de Puerto Rico en su primer encuentro de la competencia.

El Clásico Mundial de Béisbol reúne a las mejores selecciones del deporte a nivel global y se ha consolidado como una plataforma que celebra tanto la competencia de élite como la identidad cultural de cada país participante.

La participación del artista formó parte de la ceremonia previa que acompañó el encuentro en el que Colombia, integrante del Grupo A, buscó avanzar a la siguiente fase del torneo, el cual se disputa en sedes internacionales, con partidos de fase de grupos en ciudades como Tokyo, San Juan, Houston y Miami.

“Es un honor representar a Colombia en un evento internacional como el Clásico Mundial de Béisbol. Cantar nuestro himno en un momento que reúne a tantos colombianos alrededor del deporte me llena de mucho orgullo”, expresó Pipe Bueno.

Esta presentación llegó en un momento activo en la carrera del artista, quien recientemente lanzó su sencillo “Ya Te Superé”, un tema de desamor y empoderamiento personal que conecta con quienes han decidido cerrar ciclos y seguir adelante.

El sencillo continúa ampliando el repertorio del artista dentro de la música popular colombiana y refuerza su presencia en escenarios internacionales.

Además, a comienzos de este año el artista encabezó el espectáculo musical del medio tiempo del partido amistoso entre Inter Miami CF y Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, evento que contó con la participación de Lionel Messi y reunió a cerca de 30 mil asistentes.