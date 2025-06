Pitbull festeja e inspira a miles de fans en Europa con su música y calvas postizas

El rapero cubano Pitbull ha inspirado a miles de sus fans durante su gira “Party After Dark” por Europa a festejar sus conciertos, portando calvas positizas, lentes oscuros, corbata negra y barba, copiando su estilo distintivo.

Desde el Reino Unido hasta Polonia y de Alemania a Dinamarca, miles de fans han imitado la vestimenta de Pitbull creando un todo un movimiento musical único durante sus conciertos para bailar, cantar y festejar su música con una energía imparable.

Impulsado por una enorme demanda y recintos con entradas agotadas, el también llamado “Mr. Worldwide” afirmó durante su gira que “ver a los fans vestidos como él no tiene precio”, según reporta la cadena británica BBC.

La gira “Party After Dark” comenzó el 5 de junio en el 3Arena de Dublín, dando inicio a un recorrido lleno de energía por 14 importantes ciudades europeas, incluyendo Londres, París, Ámsterdam, Berlín y Estocolmo, donde culminará el 29 de junio en el icónico Avicii Arena.

Su espectáculo incluye una mezcla explosiva con los éxitos globales como “International Love”, “Feel This Moment”, “Now or Never”, “Timber” y “Give Me Everything”, junto a otros temas favoritos del público y material nuevo.

Sobre el escenario, Pitbull es imparable, acompañado por su banda en vivo The Agents y su aclamado grupo de baile The Most Bad Ones, su show se convierte en un espectáculo visual y sonoro.

El show también incluye pirotecnia, iluminación envolvente y coreografías impresionante, todo perfectamente sincronizado con los ritmos globales que han convertido a Pitbull en un artista de renombre mundial.

A la gira se suma el incomparable Shaggy, quien aporta su carisma y su catálogo lleno de éxitos al escenario. Desde el irresistible ritmo de “Boombastic” hasta clásicos como “It Wasn’t Me” y “Angel”, Shaggy ofrece un show vibrante que fusiona reggae, dancehall y pop, creando una experiencia inolvidable para los fans en toda Europa.

Producida por Live Nation, la gira ya se presentó en Londrés y los hará en París, Ámsterdam y Berlín, antes de terminar el 29 de junio en el Avicii Arena de Estocolmo.