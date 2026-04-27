Poesía con sello panameño conquista el corazón de Bogotá

El talento literario radicado en Panamá cruzó fronteras para brillar en Colombia. Las poetas Diana Vega, Samanta Daza y Carla Cardona protagonizaron un interesante encuentro poético en el Centro Cultural Atolón, en Bogotá. La jornada, diseñada para fomentar el intercambio cultural, reunió a autores de ambos países en una noche de lecturas en vivo que demostró la fuerza de la palabra contemporánea en nuestra región.

Durante la velada, las autoras deleitaron al público con propuestas frescas y variadas. Carla Cardona presentó fragmentos de su poemario “Susurros de un corazón latiente”, mientras que Samanta Daza compartió piezas de su innovador “EP poético”. Por su parte, Diana Vega leyó poemas de su reciente obra “El libro de los fracasos y otras formas de divertirse” (2025) y sorprendió a los asistentes con el adelanto de un cuento inédito de su próximo trabajo.

Más allá de sus libros individuales, estas tres escritoras comparten una sinergia creativa única a través del pódcast literario “Sin.Final”, espacio donde exploran el universo de las letras. Esta complicidad se sintió en el escenario de Atolón, donde el micrófono abierto permitió una interacción directa con los asistentes, consolidando un diálogo íntimo y poderoso entre las distintas voces de la poesía actual.

Esta destacada participación se dio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispanohablante. Con más de 2,000 actividades programadas y una proyección de 600,000 visitantes, la feria sirve como el escaparate perfecto para que las autoras representen la identidad cultural y el dinamismo de las letras panameñas.

La presencia de las escritoras continuará hasta el 4 de mayo en el stand de la Embajada de Panamá, donde compartirán con otros autores nacionales y lectores internacionales. Este encuentro en Bogotá no solo visibiliza el trabajo de Cardona, Daza y Vega, sino que reafirma que la literatura producida en Panamá está lista para resonar en los escenarios más exigentes del continente.