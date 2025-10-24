Policía anuncia que se recuperó cuadro de Picasso desaparecido en España

La Policía Nacional española anunció el viernes que un cuadro de Pablo Picasso desaparecido a principios de octubre cuando debía ser trasladado de Madrid a Granada fue recuperado e indicó que la obra probablemente nunca fue cargada en el camión de transporte.

La misteriosa desaparición del cuadro “Naturaleza muerta con guitarra”, pintada en 1919 por el celebre artista español, despertó una gran curiosidad en los medios españoles.

De acuerdo con la policía nacional, esta obra valorada en unos 600.000 euros desapareció a comienzos de octubre durante su traslado desde Madrid a una exposición en la ciudad de Granada, en Andalucía (sur).

El cuadro debía exponerse en la Fundación Caja Granada, pero cuando el personal del museo desembaló las piezas enviadas para la muestra advirtieron que la obra no estaba.

La fundación revisó sus cámaras de seguridad y comprobó que no se registró incidente alguno en su recinto e interpuso una denuncia ante la policía nacional.

Este viernes los agentes celebraron en un comunicado que la obra fue “recuperada” y facilitaron imágenes en las que se veía a los expertos analizándola.

“Las primeras investigaciones apuntan a que el cuadro podría no haber llegado a ser cargado en el camión de transporte” que debía llevarlo a Granada, indicaron las autoridades, sin dar más detalles.

La Fundación Caja Granada afirmó este viernes a la AFP que le gustaría poder llevar “la pieza de Picasso a la exposición ‘Bodegón | La eternidad de lo inerte’, tal y como estaba pensado en un principio”.

El alto valor de las obras de Picasso -- dos de sus cuadros superaron los 140 millones de dólares en subastas en los últimos años --, las han convertido en favoritas de los ladrones.

Especialmente sonado fue el robo en 1976 de más de 100 cuadros del artista expuestos en el Palacio de los Papas de la ciudad francesa de Aviñón, uno de los más importantes de la historia, aunque finalmente todos fueron recuperados.

Nacido en 1881 en Málaga, en el sur de España, y fallecido en 1973 en Mougins, en el sureste de Francia, Pablo Picasso está considerado como uno de los pintores más destacados de la historia.