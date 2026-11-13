POPAI impulsará el marketing comercial

Panamá se prepara para convertirse en el epicentro regional de la innovación comercial con la llegada de los Premios POPAI Centroamérica y el Caribe, una iniciativa que reconocerá las estrategias más creativas y efectivas en publicidad, Trade Marketing y experiencias de compra.

El proyecto, impulsado por “Shop! Association”, abre una nueva ventana para destacar el talento y la evolución de la industria en la región.

La operación regional estará liderada por Esmeralda Recinos, quien asumirá la presidencia ejecutiva de Shop! Centroamérica y el Caribe.

Esta primera edición de los premios contará con ocho categorías, cuatro reconocimientos especiales y menciones honoríficas para destacar la creatividad, las estrategias y las iniciativas que transforman la experiencia de compra. Las inscripciones estarán abiertas en período extraordinario hasta el 15 de noviembre de 2026.

Como parte de este lanzamiento, el próximo 1 de diciembre se realizará Trade Evolution 2026, el primer Congreso de Trade Marketing en Panamá, bajo el lema “De la ejecución a la conexión”. El encuentro reunirá a conferencistas internacionales y representantes del sector para analizar las tendencias y los desafíos del comercio, así como la relación entre las marcas y los consumidores.

Un día después, el 2 de diciembre, se celebrará la gala de los Premios POPAI Centroamérica y el Caribe, en el Centro de Convenciones Aurora, ubicado en Soho Mall. Con estas iniciativas, Panamá busca posicionarse como un punto de encuentro regional para reconocer el talento, impulsar las buenas prácticas y promover la evolución de la industria comercial.