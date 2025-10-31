Premian a campeones de “Patria Mía 2025”

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dio inicio a las celebraciones del mes de la patria con la izada de la Bandera Nacional y un emotivo acto de premiación.

Dieciséis estudiantes de escuelas públicas y privadas fueron galardonados en la 32ª edición del Concurso de Afiche y 7ª de Video “Patria Mía 2025”, que este año se centró en la crucial temática: “El agua es mi canal hacia el futuro”.

En la categoría de Afiche, destacaron Emilia Sánchez (6-9 años), Allison Apodaca (10-12 años) y Hadassah Díaz (13-15 años), todas ellas obteniendo el primer lugar en sus respectivas edades.

Por su parte, en el Concurso de Video (15-18 años), Dominique Meza se llevó el máximo galardón. Los ganadores, que se repartieron $2,230.00 en premios y recibieron obsequios de las empresas patrocinadoras, fueron felicitados por la CCIAP, que incentiva a la juventud a expresar su amor patrio a través del arte, la creatividad y la innovación.

La ceremonia contó con autoridades como el presidente de la CCIAP, Juan Arias, y el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.