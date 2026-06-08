Premios Tu Música Urbano Mix 2026 resalta legado de Sergio George

Sergio George recibió el reconocimiento Ícono de la Industria Musical durante Premios Tu Música Urbano Mix 2026, celebrados en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile en San Juan, Puerto Rico. El galardón, presentado por Juan Vélez, destacó la trayectoria de uno de los productores, compositores y visionarios más importantes de la música latina, cuya obra ha marcado generaciones y ha sido clave en la expansión global de la salsa y la música tropical.

Al recibir la distinción, Sergio George compartió unas palabras de agradecimiento a Dios y destacó el profundo significado de recibir este reconocimiento en Puerto Rico, tierra de sus raíces . El productor también resaltó el poder transformador de la música, como una fuerza maravillosa capaz de unir, acompañar y sanar.

La distinción formó parte de los reconocimientos especiales de la gala, que celebró a figuras esenciales de la música latina por su impacto, legado y aportes a la industria. En el caso de Sergio George, el homenaje reconoció una carrera construida desde la innovación, la excelencia musical y la capacidad de conectar el legado de la salsa con una nueva generación y nuevos mercados.

A lo largo de más de cuatro décadas, George ha sido arquitecto de algunos de los momentos más importantes de la música latina contemporánea. Su trabajo ha contribuido a definir el sonido de artistas, proyectos y movimientos que han trascendido fronteras, convirtiéndolo en una figura indispensable tanto detrás del estudio como sobre el escenario.

La noche también contó con una participación especial de Sergio George durante la presentación de Carlos Vives junto a Grupo Niche, en una edición que reunió a grandes nombres de la música latina y celebró la fuerza de sus distintas generaciones. Su presencia reforzó el espíritu de una ceremonia que, además de reconocer el presente de la industria, puso en valor a quienes han ayudado a construir su historia.

Este reconocimiento llega en uno de los momentos más activos de Sergio George. Apenas días antes, el productor celebró su cumpleaños número 65 con “¡ATACA SERGIO!” en el Prudential Center de Newark, New Jersey, un espectáculo histórico que reunió a leyendas y nuevas voces de la salsa y la música latina, incluyendo a Oscar D’León, La India, Andy Montañez, Luis Enrique, Huey Dunbar, Anthony Ramos, Guaynaa, Willy García, Servando y Florentino, entre otros.

Con esa celebración y este nuevo reconocimiento, Sergio George confirma su rol como una de las fuerzas creativas más influyentes de la música latina: un productor que no solo ha marcado el pasado y el presente del género, sino que sigue impulsando su futuro.