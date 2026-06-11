$!Carrera por rectoría de la UNACHI con dos aspirantes

Para el miércoles, 19 de agosto, está programada la elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), quien completará el periodo 2023-2028 tras la salida de la rectora Etelvina de Bonagas. Hasta el momento, dos aspirantes han manifestado su interés en dirigir la casa de estudios superiores. Se trata de los docentes Absel Navarro y Jorge López. El periodo de postulación de candidaturas se desarrollará del 15 al 17 de junio. Mientras tanto, la etapa de impugnación de las candidaturas está prevista para el 24 y 25 de junio.

Justine Williams, dirigente de la Alianza Defensa Estudiantil (ADE), informó que se envió una nota al Tribunal Electoral para solicitar aclaraciones sobre el padrón que será utilizado en los comicios, específicamente si incluirá a los estudiantes que hayan pagado la matrícula del primer o del segundo semestre.

Advirtió que “de tomarse en cuenta únicamente a los estudiantes del segundo semestre, podría limitarse la participación de más de la mitad del estudiantado, ya que el proceso electoral está programado para apenas tres días después del inicio del nuevo periodo académico”. Explicó que la matrícula del segundo semestre suele completarse al final del primer mes de clases, por lo que aplicar ese criterio podría restringir el derecho al voto de una parte de los estudiantes.