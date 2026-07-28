Presentan antología infantil sobre Simón Bolívar

La antología ”Simón Bolívar Héroe de América”, dirigida a niños y jóvenes, fue presentada en Panamá como parte de las actividades del Congreso Continental de Sociedades Bolivarianas.

La publicación, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y diversas sociedades bolivarianas del continente, reúne 35 obras entre poemas y cuentos de autores latinoamericanos especializados en literatura infantil y juvenil.

La presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), Irene Guerra de Delgado, quien además fue compiladora y editora de la obra, explicó que el libro busca acercar a las nuevas generaciones a la figura de Simón Bolívar y promover valores como la identidad histórica, la paz, la democracia y la integración latinoamericana.

La publicación contó con el respaldo de la Comisión Interinstitucional del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 y su lanzamiento se realizó en el marco del Congreso Continental de Sociedades Bolivarianas, celebrado en Panamá.

Durante la ceremonia participaron los niños Gilberto Ábrego y William Grant, integrantes del Teatro Infantil Tía Dora, quienes interpretaron a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, respectivamente.

En la elaboración del libro también participaron Luis Cabrera Delgado, encargado de la clasificación de las obras según el tema y la edad de los lectores; el ilustrador Ologwagdi; Gilma Romero y un grupo de artistas en la diagramación, además de Mónica Durán como correctora de estilo.

Al cierre del acto, los organizadores reiteraron el compromiso de promover iniciativas académicas y literarias orientadas a fortalecer la memoria histórica y el conocimiento del proceso independentista en América.