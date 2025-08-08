Presentará dos obras en la Feria del Libro

El reconocido consultor de comunicaciones Michael Caballero, con más de 25 años de experiencia, sorprende con su debut literario, “La escribana del brujo”, un libro que nos transporta a las entrañas de Los Santos en los años 60.

Inspirado en las vívidas historias de su abuela Valentina Rodríguez, quien con su pluma y el realismo mágico, escribía las recetas de un curandero local.

“Sean ciertas o falsas alimentan nuestras culturas que hemos tenido a lo largo de los años”, comenta Caballero sobre esta fascinante obra, que promete ser una lectura “rica y rápida”, perfecta para devorar en un solo viaje.

Pero Caballero no se detiene ahí. Además de sumergirnos en el misticismo de “La escribana del brujo”, también presenta “M360”, una guía práctica que convierte la gestión de la reputación en una estrategia concreta, medible y sostenible, esencial para profesionales y estudiantes.

Este segundo libro condensa sus conocimientos en comunicación, mercadeo y manejo de crisis en un diagrama de flujo de 360°. Trata desde cómo crear estrategias integrales hasta la gestión de relaciones públicas y el análisis de mercado.

Podrás encontrarlo en la Feria Internacional del Libro del miércoles 13 al viernes 15 de agosto, en el stand de la editorial D’McPherson, de 10:00 a.m. a 12:00 m. Si no puedes asistir, también puedes adquirir sus libros contactándolo a través de su cuenta de Instagram @michaelcaballeropty.