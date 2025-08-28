Príncipe Enrique regresará a Reino Unido para evento benéfico en aniversario de la muerte de Isabel II

El príncipe Enrique, que vive en Estados Unidos, regresará a Reino Unido en el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, el 8 de septiembre, para asistir a una ceremonia benéfica, anunciaron este jueves los organizadores.El duque de Sussex 'asistirá a la ceremonia del vigésimo aniversario de los WellChild Awards', explicó en su sitio web la organización que da nombre a los premios y que ayuda a niños enfermos.Enrique, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, desde 2020, tras distanciarse de la familia real.El príncipe, que apoya a WellChild desde hace 17 años, pronunciará en la ceremonia un discurso, se reunirá con menores gravemente enfermos y sus familias, además de entregar un premio a un 'niño inspirador' de entre cuatro y seis años.'Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran a todos con su fortaleza y espíritu', afirma el príncipe en el comunicado de la organización.'Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los que los apoyan en cada paso del camino. Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad', añade Enrique en el texto.Su viaje a Reino Unido podría alimentar especulaciones sobre una posible reconciliación con la familia real.El príncipe, de 40 años, aseguró en mayo a BBC que quiere 'reconciliarse' con su padre, el rey Carlos III.La última vez que Enrique viajó a Reino Unido fue precisamente en mayo, para asistir a una audiencia, tras haber emprendido acciones legales para mantener una guardia de seguridad cuando viajan a Londres él y su familia.En julio, el diario Mail on Sunday publicó fotos de una reunión entre asesores del rey y Enrique, en lo que parecía un primer paso hacia un acercamiento.La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Pocos días después, Enrique y su hermano mayor, Guillermo, heredero de la corona, junto a sus esposas, aparecieron, vestidos de luto, en el castillo de Windsor, en la última vez que se les vio juntos.