Procesión del Viernes de Dolores marcó el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo

La procesión del Viernes de Dolores congregó a miles de fieles en el Casco Antiguo, donde se dio inicio oficial a la Semana Santa con una jornada marcada por la devoción y las tradiciones religiosas.

La actividad fue organizada por la Cofradía del Cristo Redentor y Virgen de los Dolores, asociación con sede en la Iglesia de la Merced, y recorrió las calles históricas del sector, donde los asistentes recordaron el sufrimiento de la Virgen María durante la pasión de Jesucristo.

Durante el evento participaron autoridades eclesiásticas y culturales, entre ellas la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y el padre Javier Mañas, quienes acompañaron los actos litúrgicos que marcan el inicio de la Semana Mayor en la ciudad.

A lo largo del recorrido, fieles y visitantes se unieron en un ambiente de recogimiento y solemnidad, resaltando el valor espiritual, cultural y turístico que esta tradición mantiene en el país.

Con esta celebración, el Casco Antiguo vuelve a posicionarse como uno de los principales escenarios de encuentro religioso durante la Semana Santa, convocando tanto a devotos como a turistas que participan cada año en estas manifestaciones de fe.