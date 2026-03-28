Cultura

Procesión del Viernes de Dolores marcó el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo

Procesión del Viernes de Dolores marcó el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo
Procesión del Viernes de Dolores marcó el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo
Procesión del Viernes de Dolores marcó el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo
Redacción Web
28 de marzo de 2026

La procesión del Viernes de Dolores congregó a miles de fieles en el Casco Antiguo, donde se dio inicio oficial a la Semana Santa con una jornada marcada por la devoción y las tradiciones religiosas.

La actividad fue organizada por la Cofradía del Cristo Redentor y Virgen de los Dolores, asociación con sede en la Iglesia de la Merced, y recorrió las calles históricas del sector, donde los asistentes recordaron el sufrimiento de la Virgen María durante la pasión de Jesucristo.

Durante el evento participaron autoridades eclesiásticas y culturales, entre ellas la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y el padre Javier Mañas, quienes acompañaron los actos litúrgicos que marcan el inicio de la Semana Mayor en la ciudad.

A lo largo del recorrido, fieles y visitantes se unieron en un ambiente de recogimiento y solemnidad, resaltando el valor espiritual, cultural y turístico que esta tradición mantiene en el país.

Con esta celebración, el Casco Antiguo vuelve a posicionarse como uno de los principales escenarios de encuentro religioso durante la Semana Santa, convocando tanto a devotos como a turistas que participan cada año en estas manifestaciones de fe.

Tags:
Casco Antiguo
|
Semana Santa
|
Viernes de dolores
|
Ciudad de Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR