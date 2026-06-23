$!Prometen hacer vibrar el Anayansi con sus voces

Las reconocidas estrellas internacionales del R&B, soul y gospel, Chanté Moore y Keke Wyatt, se presentarán por primera vez en suelo canalero el próximo 19 de julio en el Teatro Anayansi.

La velada, titulada “Los Sonidos Vibrantes de Julio”, marcará además el esperado regreso a los escenarios locales de la diva panameña Yomira John tras ocho años de ausencia, en un espectáculo que fusionará potentes voces femeninas con el respaldo musical de la agrupación nacional Panamá Vivo. “Cada una de las artistas trae una potencia de voz, trae su propio estilo y representan distintos géneros. Va a ser una noche completa de la A casi hasta la Z”, adelantó el organizador Enrique Ford.

Detrás de este hito cultural se encuentra la empresa promotora Rictours Entertainment, fundada en diciembre pasado por el propio Ford, un jubilado panameño y veterano de la Guardia Costera estadounidense, junto a su socio norteamericano Rick Gray. Los boletos para esta cita musical ya se pueden adquirir a través del sitio rictours.org.