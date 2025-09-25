Promueve el tema “Indescifrable”

afp | El artista colombiano Lukas Urkijo, radicado en México, está causando revuelo con el lanzamiento de su sencillo, “Indescifrable”. En una entrevista exclusiva, el artista de 17 años aseguró que su primera canción como solista busca conectar con el público a través de un mensaje fresco y positivo.

Urkijo contó que esta melodía resalta por su sonido urbano “amigable” y una lírica que evita vulgaridades, marcando una propuesta distinta en el panorama musical actual.

Para el intérprete, quien se encuentra de visita en Panamá, habló sobre su trayectoria y los planes a futuro. Con una carrera actoral que inició a los 8 años, el cantante ha participado en series y películas, destacando su rol en la aclamada película “Tótem”, que tuvo una gran acogida en diversos festivales. Aunque la actuación ha sido su base, actualmente está enfocado en su carrera musical. Sin embargo, no descarta volver al cine, el cual considera su verdadera pasión.

En la entrevista, el actor reveló su deseo de usar su influencia para generar un impacto positivo en temas como la salud mental, el medio ambiente y el bienestar animal. Con una visión madura para su edad, el artista busca que su música y su trabajo sirvan para que sus seguidores se sientan acompañados.