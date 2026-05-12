¿Qué hacer si le niegan la entrada a un local?

La creadora de contenido Alexa Chacón generó debate en redes sociales luego de revelar que no le permitieron ingresar a un restaurante por la forma en la que estaba vestida.

Chacón señaló que entiende que existen códigos de vestimenta dependiendo del lugar y el contexto, aunque aseguró que desconocía que el establecimiento manejara reglas formales.

La situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho de admisión en bares y restaurantes. La Ley No. 16 establece que los locales pueden restringir el ingreso cuando exista un código de vestimenta establecido y colocado en un lugar visible para los clientes.

Desde la Defensoría del Pueblo indicaron que no mantienen registros de quejas formales relacionadas con restricciones de ingreso por vestimenta en bares o restaurantes.

Por su parte, Jerónimo Ramírez, de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, recordó que la Ley 45 de 2007 protege los derechos de los consumidores y garantiza un trato justo. También señaló que las investigaciones por presunta discriminación pueden iniciarse a través de denuncias ciudadanas, incluso basadas en videos difundidos en redes sociales.

Ramírez añadió que en casos como estos la entidad puede abrir investigaciones para determinar si existieron indicios de discriminación. “Si hay mesas disponibles en el lugar y no dejan entrar a la persona, ya hay motivos para nosotros abrir una investigación. Puede aportar fotos, videos y otros datos, y se hace la investigación para ver qué arroja y qué indicios hay”, indicó.

Mientras tanto, un abogado consultado quien pidió reserva de su identidad recordó que en años anteriores ya se han realizado operativos y debates sobre actos de discriminación vinculados al derecho de admisión.