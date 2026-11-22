Raphael ya ha recibido el alta médica y se encuentra de camino a Madrid después de pasar la noche en observación en un hospital de A Coruña. El cantante tuvo que cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer ayer tras sufrir un malestar que, según las informaciones, estuvo relacionado con taquicardias y una subida de tensión. Afortunadamente, las revisiones médicas han sido favorables y el artista se encuentra mucho mejor.

El propio Raphael ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de un comunicado publicado en sus redes sociales: "Esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto", ha explicado el cantante, que también ha confirmado que su evolución es positiva: "Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor".

Durante estas horas, su familia ha estado muy pendiente de su estado de salud. Su mujer, Natalia Figueroa y sus hijos querían desplazarse hasta A Coruña en cuanto conocieron lo ocurrido, pero el cantante habría preferido que no viajaran y que permanecieran en casa. Una decisión con la que el artista habría querido evitar preocupaciones y mantener la tranquilidad de los suyos mientras permanecía bajo observación médica.

A su llegada a Madrid, se trasladará a su domicilio y en los próximos días tiene previsto someterse a una nueva revisión con su médico. Mientras tanto, Raphael también ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas: "Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien". Y ha concluido su mensaje con una muestra de cercanía hacia su público: "Abrazo grande, Raphael".