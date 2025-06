Rauw Alejandro culmina “Cosa Nuestra World Tour” con fechas agotadas en EE.UU. y Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, ganador del Latin -Grammy culminó la gira Cosa Nuestra World Tour con cuatro Sold-Outs consecutivos que transformaron el Coliseo José Miguel Agrelot de su tierra natal en un gran show.

Los fanáticos, vestidos con la temática del evento con trajes de rayas finas y vestidos glamorosos, se dejó sentir por la sorpresiva aparición de los artistas invitados: Lyanno, Omar Courtz, Latin Mafia, Marconi Impara, Yan Block, Alexis & Fido, y Clarent.

Los presentes disfrutaron de activaciones nunca antes vistas, como una cabina telefónica vintage desde donde podían hacer llamadas a Rauw.

Sorprendió también la presencia de carteros en uniformes vintage entregando postales temáticas a todos los asistentes, haciéndolos sentir en el mundo de Cosa Nuestra, donde lo retro y lo contemporáneo se fusionan en perfecta armonía.

Varios medios de comunicación halagaron el show como la revista Billboard, “una clase magistral de talento escénico”, la Rolling Stone “el mejor showman de la música Latina”, “un espectáculo musical y de baile del más alto nivel ..... deliciosamente entretenido” Houston Chronicle.

Mientras el Miami New Times, titula “la producción teatral estilo Broadway más importante de la música latina del momento... un espectáculo a gran escala” y The Philadelphia Inquiner “una propuesta encantadora e innovadora que marca la diferencia con respecto a los espectáculos modernos de arena”.

La revista Hola recalca “uno de los artistas más influyentes tanto en la música latina como mundial” y The Daily Bruin “compitiendo con los musicales de broadway”.

La lista de canciones incluyó temas de su más reciente álbum Cosa Nuestra –que debutó en el #1 en la lista de Álbumes Latinos, #6 en el Billboard 200, e hizo historia como el primer álbum latino en ubicar 15 canciones en la lista Spotify Global Top 200.

De igual manera, sorprendieron los temas como el éxito neo-bomba “Carita Linda” de su próximo álbum “Cosa Nuestra 2”, que eleva los ritmos tradicionales de Puerto Rico y el debut en vivo de su más reciente colaboración con el artista puertorriqueño emergente Clarent, “Forni”.

En su primera gira acompañado por una banda en vivo, el grandioso Cosa Nuestra World Tour hizo historia al convertir a Rauw en el primer artista latino en ofrecer tres noches consecutivas con entradas agotadas en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Igual siguieron otras presentaciones en el United Center de Chicago, tres noches Sold-Out en el Barclays Center de Nueva York y tres más en el Kaseya Center de Miami.

Con docenas de brillantes reseñas del concierto por parte de publicaciones como Billboard, Rolling Stone y más, la expectativa por las etapas europea y latinoamericana, sigue creciendo.

En esta gira se han vendido más de 450 mil boletos. Ahora viene la siguiente en Europa y Latinoamérica que se esperan éxitos en cada presentación

Arranca el martes 17 de junio en The O2 en Londres, Rauw hará paradas en Ámsterdam, Berlín y París, así como tres noches en el Movistar Arena de Madrid antes de finalizar la etapa europea con dos noches en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La etapa latinoamericana comenzará el lunes 13 de octubre con tres noches en Santiago en el Movistar Arena, seguida de ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Fechas del Cosa Nuestra World Tour: Europa: 17 Junio, Londres, RU The O2, 19 Junio, Düsseldorf, DE. PSD Bank Dome, 20 Junio, Ámsterdam, NL. Ziggo Dome, 22 Jun | Berlín, DE | Max Schmeling Halle, y 25 Junio |Viena, AT | Wiener Stadthalle.

Continúa el 27 Junio | Bruselas, BE | Forest National, 29 Junio | Milán, IT | Unipol Forum, 30 Junio | Zúrich, CH | AG Hallenstadion, 2 Julio | París, FR | Accor Arena, 5 Julio | Madrid, ES | Movistar Arena, 6 Julio | Madrid, ES | Movistar Arena y 7 Julio | Madrid, ES | Movistar Arena.

El Show sigue el 9 Julio | Lisboa, PT | MEO Arena, 11 Julio | Barcelona, ES | Palau Sant Jordi y el 12 Jul | Barcelona, ES | Palau Sant Jordi.

El show sigue en Latinoamérica la gira continúa el 13 Oct | Santiago, CL | Movistar Arena, 14 Oct | Santiago, CL | Movistar Arena, 15 Oct | Santiago, CL | Movistar Arena, 18 Oct | Buenos Aires, AR | Movistar Arena, 19 Oct | Buenos Aires, AR | Movistar Arena.

20 Oct | Buenos Aires, AR | Movistar Arena, 22 Oct | São Paulo, BR | Vibra São Paulo, 26 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena, 27 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena y 28 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena.

Las fechas se extienden ampliamente en México el 2 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey, 4 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes y 5 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes, 6 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes y 8 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes.

El público mexicano exige más fechas y se continúa el 9 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes, 15 Nov | Guadalajara, MX | Arena VFG, 16 Nov | Guadalajara, MX | Arena VFG, 18 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey y 19 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey.