Rauw Alejandro estrena sencillo y video de “GuabanSexxx”

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro, estrenan su nuevo sencillo y video de 'GuabanSexxx', el último adelanto de su sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0.La nueva canción, inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, fusiona House, Bomba y Plena en una mezcla perfecta de lo sensual y lo ancestral.Rauw insinuó el lanzamiento el domingo pasado durante su participación sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando apareció con un paraguas en referencia a la deidad caribeña.Su vestuario también rindió homenaje al próximo álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0, con una camiseta personalizada de Herman Nadal con un cero en la espalda, una pieza de cabeza también diseñada por Nadal y pantalones exclusivos de Willy Chavarría.Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños y la bomba puertorriqueña, 'Capítulo o' es la historia original de ‘Cosa Nuestra’, en la que se rinde tributo al Caribe en un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria. ‘Cosa Nuestra: Capítulo Zero’ es la precuela oficial de su anterior álbum ‘Cosa Nuestra’, el cual se convirtió en finalista a los Premios Billboard a la Música Latina 2025 en la categoría Top Latin Album del Año y que debutó en el puesto #1 del Latin Albums Chart, #6 en el Billboard 200, e hizo historia como el primer álbum latino en colocar 15 temas en el Spotify Global Top 200.En total, Rauw es finalista en 14 Premios Billboard a la Música Latina, incluyendo Artista y Gira del Año, convirtiéndose en uno de los artistas con más nominaciones.Antes del estreno de hoy, Rauw ya había compartido dos adelantos de ‘Capítulo 0’. El más reciente, la intensa y 'tóxica' 'Buenos Términos', en la que canta sobre una relación sensual, tormentosa y difícil de abandonar.El video musical, dirigido por Martin Seipel y El Zorro, mezcla referencias estilísticas a la cultura afrocaribeña con una atmósfera cinematográfica, abriendo con Rauw sobre el techo de una casa en plena tormenta, alternando escenas con su pareja y secuencias de baile que destacan su fuerza como cantante, actor y bailarín.Rauw inició esta nueva etapa con el éxito neo-bomba 'Carita Linda', un homenaje a su herencia y ancestros puertorriqueños, que rápidamente se convirtió en su décimo segundo número uno, al liderar los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay.La canción fue lanzada durante la primera noche de la gira mundial Cosa Nuestra en Seattle y se volvió viral en redes sociales. El video es una carta de amor a la Isla del Encanto, resaltando la riqueza cultural de Puerto Rico, con símbolos como los icónicos vejigantes y tradiciones afroboricuas, además de escenas de su crianza en Carolina, Loíza y Canóvanas.La semana pasada, Rauw fue honrado con el 2025 Hispanic Heritage Award for Vision de la Hispanic Heritage Foundation, en reconocimiento a su aporte innovador a la música latina y su impacto global. Durante su emotivo discurso en la gala en Washington D.C., Rauw dedicó el premio a toda la comunidad hispana en Estados Unidos.