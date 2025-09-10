Realizan consultas ciudadanas para la creación del primer Plan Nacional de Culturas

Las consultas ciudadanas para la construcción del primer Plan Nacional de Culturas 2025–2032, dio inicio en la comunidad de Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó, a comarca Ngäbe-Buglé, informaron del Ministerio de Cultura.

Las consultas se realizarán en todo el país, hasta el 5 de octubre, “con el propósito de escuchar las voces de las comunidades y construir juntos esta hoja de ruta cultural”, agregaron de MiCultura.

El Plan Nacional de Culturas será la primera política pública cultural de carácter nacional, elaborada de forma colectiva para: garantizar los derechos culturales, fortalecer la gobernanza cultural e impulsar la cultura como pilar del desarrollo humano sostenible, explicaron.