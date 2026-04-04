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Ronda de Ocho del Béisbol Mayor arranca esta noche

Ronda de Ocho del Béisbol Mayor arranca esta noche
Redacción Web
04 de abril de 2026

Las primeras dos llaves (de cuatro) de la Serie de 8 del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 arrancan esta noche.

Se disputará el Juego 1 de los duelos Veraguas vs Chiriquí, y de Darién vs Panamá Oeste. Esta fase es al mejor de cinco partidos, o sea el equipo que gana tres encuentros avanza a la ronda de semifinales.

Veraguas vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Las novenas de Coclé, Bocas del Toro, Colón y Herrera no verán acción este sábado, e inician sus encuentros en esta etapa del torneo el domingo 5 de abril. Ese día esta programado el Juego 2 de Chiriquí-Veraguas y Panamá Oeste-Darién.

Esta fase eliminatoria de nuestra pelota nacional se juega tras casi un mes de partidos en la Ronda Regular donde no lograron clasificar 4 equipos (Metro, Los Santos, Chiriquí Occidente y Panamá Este).

Cabe resaltar que los boletos de entradas (a través de la plataforma digital passline) a los estadios son: B/.4.50 la general; Jubilados y niños B/.2.25; y niños de hasta 5 años gratis.

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