Rebeldía Tour apuesta por usar tecnología

ML | Samy y Sandra Sandoval decidieron iniciar su esperado Rebeldía Tour apostando por el interior del país como punto de partida de una gira que aseguran apromete marcar un hito en su carrera dedicada a la música típica. Revelaron que el arranque oficial será este 30 de mayo en el Centro Boulevards Penonomé.

El acordeonista Samy Sandoval explicó que de esta manera esperan elevar el estándar de sus conciertos, fusionando la esencia de la música típica con herramientas tecnológicas de última generación.

El tour incluirá sus temas clásicos que no pueden faltar como: “Lo que no da, se deja”, “A mí se me respeta”, “Mujer de nadie”, “Gallina fina”, “La Patrona”, entre muchos otros.