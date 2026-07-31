Reconocerán a los creadores digitales

Panamá contará por primera vez con una premiación dedicada a reconocer a sus creadores de contenido digital.

Influawards 2026, organizada por la agencia Socialité, mantendrá abiertas las postulaciones hasta el 15 de agosto, mientras que la gala de premiación se realizará el 20 de octubre en el Ateneo de la Ciudad del Saber.

Los interesados pueden nominar a sus creadores favoritos a través del sitio web oficial del certamen. La premiación entregará 34 galardones distribuidos en cuatro bloques y combinará la votación del público con la evaluación de una academia de jurados independiente.

“Crear contenido dejó de ser un pasatiempo: es cultura, es industria y es país”, afirmó Elías Jiménez, fundador de Socialité.