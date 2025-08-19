¡Récord de asistencia!

ML | Más de 108 mil visitantes acudieron a la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) en su versión XXI, en los siete días de evento, ratificando su condición como uno de los eventos literarios más concurridos en la región, informó con satisfacción Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (CAPALI).

“Para la CAPALI, los escritores nacionales e internacionales, al igual que los 180 expositores participantes con stand, representaba todo un reto realizar por primera vez una semana completa de feria, pero el entusiasmo de los visitantes, principalmente el de los estudiantes, nos llenaban de energía y alegría, porque ese mito de que el panameño no lee se desmiente, cuando veías las largas filas de personas aguardando para firmar los libros comprados”, expresó Btesh, quien agregó que escritores internacionales como el psicólogo Walter Riso y Nacarid Portal (de Venezuela), por mencionar solo un par, firmaron cientos de ejemplares de sus obras presentadas en la FIL 2025.