$!Regresa con la biblioteca mágica

La magia de la lectura cobra vida en las tablas con “Las Aventuras históricas del Comején y el Bibliotecario: El Gran Libro de Piratas”. Este proyecto, que nació en 2012 como una ingeniosa chispa para motivar a los hijos de la actriz y directora Tatiana Salamín, regresa para enseñarnos a apreciar los libros.

Según nos cuenta Salamín, la obra se inspira en el contraste de sus propios pequeños: “Tenía a mi hijo mayor que era muy lector... y al pequeño no le gustaba para nada; ahí nacen el Bibliotecario y el Comején, el personaje que se come los libros y tiene que aprender a apreciarlos”.

En esta edición, la “biblioteca mágica” nos transporta a los ataques piratas de Henry Morgan y Francis Drake en Panamá, basándose en el testimonio real del cirujano de piratas Alexandre Olivier Exquemelin. “Es un libro muy importante... fue la inspiración para toda la literatura de piratas, las películas y todo salió de allí”, contó.

El elenco es de lujo, contando con figuras de gran trayectoria como Gabriel Pérez Mateo (quien personifica al gobernador español y diseña el vestuario) y Eddie Agrasal.

Pero el talento detrás de escena es igual de impresionante. Tatiana Salamín, con una carrera que despegó en los años 90 bajo la tutela de Eugenio Fernández, no se detiene.

Tras dirigir éxitos en TVN y actuar en filmes como Cabeza de Ratón, ahora celebra el éxito de su documental “El legado de Reina”, ganador de dos premios de Fondo Cine. Con entusiasmo, la cineasta compartió: “Estoy muy contenta... después del fin de semana del estreno, me voy para el Festival de Cine de Málaga con ese proyecto”.