$!Relatos sobre tablas

En Panamá, las salas de teatro se han convertido en un espacio donde lo histórico convive con la risa, la fantasía infantil y los personajes que forman parte de la memoria colectiva.

En una misma temporada, el público puede encontrarse con relatos que revisitan el pasado del país, comedias que reflejan la cotidianidad y montajes pensados para disfrutar en familia.

Con títulos destacados en las carteleras como: “Willy Wonka” en el Teatro Aba, “Blanca Nieves” en el Teatro Metropolitan, “Otra vez papá” en el Teatro La Plaza. Además, de obras icónicas como “El gato con botas” que se presentará en el Tetro West” y regresa “La ciudad de piedra: El Musical” que se traslada a Penonomé.

Estas obras no solo entretienen, sino que ayudan a crear nuevas audiencias y a fortalecer el vínculo entre familiares.