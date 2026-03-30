Remedios naturales caseros ayudan a combatir malestares

Los remedios naturales y rituales caseros siguen teniendo un lugar en la vida cotidiana de muchos panameños. Desde infusiones con plantas hasta baños espirituales, están presente en los hogares que buscan aliviar malestares comunes de forma tradicional.

La esotérica Kazandra explicó que estos rituales se mantienen prácticamente iguales con el paso del tiempo y forman parte de una tradición que, según señaló, está ligada a la fe. “El ritual o baño es una tradición que se mantiene reinando, aunque pasen los años”, expresó.

En cuanto a los remedios caseros, el botánico Diomedes Ureña hijo detalló que en Panamá aún se utilizan ingredientes naturales para tratar dolencias comunes. Entre ellos mencionó la salvia para dolores de cabeza, espinillas y problemas capilares, infusiones de orégano para aliviar los gases, así como mezclas de miel de abeja con aceite de oliva para la gastritis o jugo de papa en agua tibia para las úlceras estomacales.

También resaltó plantas muy presentes en la medicina tradicional como la cúrcuma, moringa, sábila, hoja de guayaba, hoja de marañón y canela, que muchas personas emplean para ayudar a controlar la diabetes, la presión arterial y el colesterol.

Mientras, el tarotista y numerólogo Ricardo Santeiro compartió un ritual con romero que ayuda con las energías positivas en la salud. Santeiro contó que “el procedimiento consiste en encender una vela blanca, tomar una ramita de romero entre las manos y realizar una oración pidiendo limpieza del camino, mejora en la salud y claridad. Luego se pasa el romero por el cuerpo tres veces, se coloca el romero dentro del papel que va debajo del vaso con agua. El romero y el vaso se colocan junto a la vela hasta que se consuma y al día siguiente, el agua se desecha lejos de la puerta de la casa”.