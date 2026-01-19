Resalta la tradición con “Dame tu amor”

El cantante Arian Abadi rompió los esquemas con “Dame tu amor”, una ambiciosa propuesta que fusiona la esencia del pop-rock latino con el alma de la Península de Azuero. Junto a los referentes del típico Kenny y Kiara Pérez, el artista afirma que logró un sonido inédito: una mezcla de energía moderna y raíces interioranas que suena tan íntima como expansiva, lista para conquistar cualquier escenario global sin perder su identidad panameña.

El lanzamiento no viene solo; llega con un video cinematográfico grabado en los paisajes de Los Santos que redefine el estándar visual del país. Más que un simple videoclip, manifiesta que es una experiencia sensorial que transporta al espectador al corazón del interior, demostrando que en Panamá se puede producir arte de exportación con una narrativa visual poderosa y de altísimo nivel.

Con este estreno, Abadi se consolida como un artista integral que domina la música, el teatro y el cine. “Dame tu amor es la prueba de que lo nuestro puede sonar universal cuando se hace con disciplina y visión”, resaltó.