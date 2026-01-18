Más de 300 personas participaron en jornada de salud en Boquete

Más de 300 personas acudieron a la Feria de Salud “Vive tu Verano Seguro y Saludable”, organizada por la Región de Salud de Chiriquí, a través de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), informó la entidad.

El Minsa señaló que “la actividad se desarrolló en el parque central del distrito de Boquete y contó con una amplia oferta de servicios de salud, entre ellos vacunación, toma de presión arterial, pruebas de laboratorio, orientación en salud, stands promocionales enfocados en estilos de vida saludables, sesiones de zumba y vacunación de mascotas”.

La directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias destacó la masiva participación ciudadana y resaltó la importancia del autocuidado, promoviendo hábitos saludables como la actividad física, la alimentación balanceada, la hidratación constante con agua y la reducción del sedentarismo.

Por su parte, el Dr. Rolando Caballero, coordinador regional de Enfermedades No Transmisibles (ENT), señaló que “desde el área de Promoción de la Salud continuarán impulsando iniciativas que fomenten el ejercicio físico y una nutrición adecuada, como medidas clave para prevenir la obesidad y otras enfermedades de alta incidencia en la población”.