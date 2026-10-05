Rescata la historia con teatro inmersivo

Con tres décadas en la escena artística tras su debut protagónico en 1996, la actriz, directora y productora panameña Maritza Vernaza continúa revolucionando las artes escénicas en Panamá a través de Malamaña Teatro.

Desde la creación de su productora en 2021, Vernaza ha apostado por el teatro experimental e itinerante en espacios alternativos, como autobuses o zonas históricas, rompiendo los esquemas tradicionales.

“Cuando vi otro tipo de teatro en Brasil entendí que el teatro no tiene límites. Para mí es más divertida mi profesión en tanto más retos tengo, explorando formatos que nos permiten acercar la historia a la gente de una forma viva y diferente”, compartió la artista sobre su vocación y visión creativa.

Su más reciente reto, “Tambores del Castillo”, es un recorrido turístico teatralizado e inmersivo que se presentará del 18 de octubre al 22 de noviembre en el histórico Castillo de San Lorenzo, en Colón. El proyecto, ganador del programa Innova Panamá 2025 de la Senacyt en la categoría de Industrias Creativas y Turismo Cultural, combina la dramaturgia, el patrimonio y la música con el código Congo. “No le llamamos obra de teatro convencional, sino una experiencia sensorial inmersiva que usa la música para transmitir la historia”, detalló la directora.