Residente cantará en el ‘Panama Crossroads’

El Festival Panama Crossroads, que se realizará del 29 al 31 de enero de 2026 en Amador, en la ciudad de Panamá, anunció el cartel musical que será encabezado por el aclamado rapero y productor puertorriqueño Residente.

René Pérez Joglar, quien cuenta con el récord de más de 31 premios Grammy Latinos y ha sido reconocido por Billboard como el rapero número uno en la historia de la música latina, llegará al istmo con su propuesta que fusiona el rap con ritmos universales y una fuerte voz en la defensa de causas sociales.

Acompañando a Residente, el cartel estelar se completa con la legendaria banda cubana de hip hop Orishas, conocidos por revolucionar el género a nivel mundial; y Señor Loop, la agrupación más importante y emblemática de Panamá, que representa la esencia musical local en el festival.

Con la promesa de que el “line up” superará los 60 artistas, y la adición de un programa educativo gratuito y un recorrido culinario, los seguidores del festival pueden adquirir sus boletos en TikiTickets.com y prepararse para un cruce de caminos artístico, gastronómico y cultural inolvidable.