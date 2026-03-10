$!Revive duelos de honor y combate

El coproductor de la obra “El Duelo”, Alberto Pérez Rueda, quien es historiador y esgrimista, explicó a Metro Libre que esta pieza de microteatro nace de una investigación histórica que realizó sobre los duelos a espada y machete en Panamá durante el siglo XIX.

Según detalló, el interés surgió mientras estudiaba cómo se practicaban estas peleas entre campesinos panameños, una tradición vinculada al concepto de honor de la época y que con el tiempo se fue perdiendo.

La obra, escrita y dirigida por Danitza Barrera, formará parte del festival Microfeste 2026, que este año rinde homenaje a Julia Olivella. La puesta en escena se presentará el 13, 14 y 15 de marzo a las 7:00 p.m. y 7:30 p.m., en la Sala María Elena Mena (F-103) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

Rueda detalló que la trama recrea una historia inspirada en hechos reales ocurridos a inicios del siglo XX. “En escena se narra el conflicto de Faustino y María Concepción, una pareja de la campiña interiorana que enfrenta el abuso de poder de un hacendado, situación que desemboca en un duelo”, enfatizó.

El elenco está integrado por Héctor Pineda, Alberto Pérez Rueda, Ydza Jiménez, Henry F. Pozo y Rolando Santamaría, quienes darán vida a esta propuesta dramática de aproximadamente 15 minutos que combina investigación histórica, teatro y combate escénico.

Las funciones forman parte de la programación del festival, que reúne varias piezas cortas de teatro presentadas consecutivamente para el público.