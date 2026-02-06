Revolución cultural en Coclé: anuncian B/.17 millones para su patrimonio

La provincia de Coclé se prepara para un renacimiento cultural. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, anunció una inversión superior a los B/.17 millones destinada a nueve proyectos estratégicos que impactarán a 300 mil panameños.

Según Herrera, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, estas obras buscan “fortalecer la infraestructura, restaurar el patrimonio y crear espacios que dinamicen el desarrollo social y económico de la región”.

El corazón de esta transformación es el Centro de Arte y Cultura Estelina Tejera en Penonomé. Con una inversión de B/.12.5 millones, este pilar cultural ya está en ejecución y se espera su inauguración para noviembre de este año. Este espacio no solo ofrecerá formación artística para todas las edades, sino que se convertirá en el motor de una programación cultural permanente para la comunidad.

La hoja de ruta incluye proyectos innovadores como el centro “Latidos del Barrio” (B/.2 millones), enfocado en reconstruir el tejido social mediante el arte y el deporte para 52 mil personas. Además, destacan la futura Plaza Sombrero Pintado en La Pintada y la ambiciosa creación del Museo del Oro en Natá, un complejo dual diseñado para proteger tesoros arqueológicos y potenciar el turismo histórico.

El patrimonio religioso y educativo también recibe un impulso vital. Se han destinado fondos para restaurar bibliotecas en Natá y Pocrí, además de una inversión de B/.260 mil para iglesias patrimoniales, incluyendo el Santuario de la Virgen del Carmen y la Capilla de San Juan de Dios. Incluso el emblemático Museo del Parque Arqueológico El Caño renovará su museografía, vigente desde 1979.

Con esta ambiciosa agenda, el Ministerio de Cultura busca descentralizar la oferta nacional. “Buscamos crear un polo de desarrollo regional y consolidar la candidatura del Valle del Río Grande como Patrimonio Mundial de la Unesco”, afirmó la ministra Herrera, subrayando que el objetivo final es integrar la cultura con el sistema educativo y la identidad local.