Ecologistas confirman el secuestro de sus cuentas

Luego de que el Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenara el secuestro de cuentas y bienes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y de Adopta Bosque, a solicitud de Puerto Barú, las organizaciones ambientales aclararon que la medida no constituye una sentencia ni sanción, sino una acción cautelar dentro de un proceso por daños y perjuicios.

En conferencia de prensa realizada ayer, las entidades destacaron que esta acción “desproporcionada afecta gravemente el funcionamiento de ambas organizaciones”, al impedir el pago de gastos administrativos esenciales y congelar salarios y fondos de cesantía de trabajadores.

Manifestaron que “en el caso de CIAM, se dificulta la prestación de defensa legal gratuita a comunidades vulnerables y ecosistemas en riesgo; mientras que, para Adopta Bosque Panamá, se pone en peligro la gestión de cuatro fincas en Chiriquí y Darién destinadas a la conservación, educación e investigación científica, donde se han identificado 74 nuevas especies para la ciencia”.

Sin embargo, José María Castillo, apoderado judicial de Puerto Barú, explicó que “en las acciones legales hay una demanda civil y una querella penal, la acción civil se puso por un secuestro de bienes por declaraciones tergiversadas, alejadas de la realidad y verdad técnica científica”.

Castillo agregó que “CIAM Y Adopta Bosques han hecho afirmaciones que dañan el proyecto y causan perjuicio grave a la imagen de la obra, todas las acciones van dirigidas a exigir responsabilidad”.

Importancia del Puerto

El sector empresarial también se pronunció, resaltando la importancia de “Puerto Barú”. Tal es el caso de del presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (Cecomro), Felipe Rodríguez, quien destacó que “la provincia ha estado asilada vía marítima cuando tenemos los problemas de bloqueo en las panamericana, el impacto es duro a la economía debemos complementar la conectividad vía marítima; reactivaría el nivel logístico en el transporte de carga”.

Rodríguez enfatizó que “este puerto mejoraría la forma de movimiento de mercancía para hacernos más competitivos y evitar que tengamos una sola vía de comunicación, impidiendo la paralización de la economía en el país”.