Rinden tributo a la montuna

Con el objetivo de promover el folclore y fortalecer el orgullo por las tradiciones nacionales, la Alcaldía de Panamá realizará este domingo, 26 de julio, en el marco del Casco Peatonal, el Primer Concurso de Montuna Santeña, un evento que reunirá a amantes de la cultura panameña en la Casa de la Municipalidad, en el Casco Antiguo.

La actividad se desarrollará de 12:00 m.d. a 6:00 p.m., con entrada gratuita, y ofrecerá una programación que combinará música, danza, concursos y gastronomía típica en un ambiente familiar.

Las puertas abrirán al mediodía y la inauguración oficial será a la 1:15 p.m. con una presentación del conjunto Proyecciones Folclóricas. Posteriormente, a la 1:30 p.m., iniciará el concurso.

Como parte de la agenda, el conjunto Proyecciones Folclóricas volverá a presentarse a las 3:25 p.m. y, a las 4:45 p.m., el público disfrutará de la actuación del artista José Miguel Velásquez y su conjunto Melodías Mágicas. La jornada concluirá a las 6:00 p.m.

Además del certamen, los asistentes podrán recorrer puestos de artesanías y disfrutar de una variada oferta de comidas típicas.