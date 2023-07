“Rivales”, la nueva película de Zendaya, abrirá el Festival de Venecia

Zendaya volverá a la gran pantalla el 15 de septiembre con “Rivales”, la película en la que la joven actriz se pone en la piel de la tenista profesional Tashi. La cinta, dirigida por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), inaugurará la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Rivales tiene como coprotagonistas a Josh O’Connor y Mike Faist, dos jóvenes con los que la Tashi mantiene una relación amorosa con el tenis como punto de partida. El estreno mundial del largometraje será en el festival italiano que tendrá lugar del 30 de agosto al 9 de septiembre, en la isla Lido de Venecia.

El director del festival, Alberto Barbero, se deshizo en elogios sobre la cinta de Guadagnino en un comunicado: “No pone límites a su energía creativa en esta película, ya que trata temas como el amor, la amistad y la rivalidad masculina, y da vida a un película apasionante y conmovedora, llena de ironía, sensualidad y buen carácter. Cine en estado puro”.

Además de los tres protagonistas ya mencionados, la cinta, que llega a los cines el próximo 15 de septiembre, cuenta con un reparto formado por Jake Jensen y Heidi Garza.