Roberto Salazar y Guadalupe Palma de Salazar fueron elegidos como nuevos presidentes del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) en Panamá para el periodo comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2029.

Conforme al reporte emitido, la elección se realizó durante la XXXVIII Asamblea General Nacional del movimiento, celebrada del 21 al 22 de noviembre en Aguadulce, provincia de Coclé, en la Diócesis de Penonomé.

La nueva pareja presidencial, procedente de la Arquidiócesis de Panamá, reemplazará a Rutilio Pérez y Candelaria Montes de Pérez, quienes representaban a la Diócesis de Veraguas.

En el ámbito latinoamericano, también se eligió una nueva dirigencia durante la Asamblea General Latinoamericana del MFC, realizada del 13 al 15 de noviembre en Lima, Perú. En esta ocasión, Alina y Miguel Ángel Céspedes Zabala, de Bolivia, asumirán la presidencia regional para el periodo 2026-2030, en sustitución de Carolina y Yorguin Gómez Toscano, de Colombia.

El Movimiento Familiar Cristiano Latinoamericano está integrado por 18 países, distribuidos en tres zonas, mientras que en Panamá mantiene presencia en cinco regiones eclesiásticas: las diócesis de David, Santiago, Penonomé y Chitré, además de la Arquidiócesis de Panamá.

El MFC es una organización laica de la Iglesia Católica, asistida por sacerdotes, que busca promover los valores humanos y cristianos de la familia y fortalecer su participación en la sociedad.