Rocío Dúrcal: La voz eterna que vuelve a enamorar desde la gran pantalla

Hay voces que el tiempo no logra apagar y legados que, aunque pasen los años, siguen latiendo con la misma fuerza en el corazón del público. A 20 años de la partida de la inolvidable Rocío Dúrcal, la magia de su interpretación regresa para envolvernos una vez más con el estreno de la versión remasterizada para cines de su mítico primer concierto en el Auditorio Nacional.

La premiere, celebrada en Cinépolis Miyana de la Ciudad de México, fue una noche cargada de nostalgia y amor, donde las lágrimas y los aplausos confirmaron que “La Reina de las Rancheras” sigue más presente que nunca, recordándonos que su arte es un regalo inmortal que trasciende generaciones.

Esta joya audiovisual retrata aquel histórico encuentro de 1991, titulado “El Concierto... En Vivo”, donde una Rocío en la plenitud de su carrera conquistó el escenario más importante de México.

Gracias a una meticulosa remasterización tecnológica, los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con una calidad de imagen y sonido sin precedentes, sintiendo de cerca cada matiz de su voz y la calidez de su sonrisa.

La proyección no solo se limitará a suelo mexicano; la distribución alcanzará salas de España, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Centroamérica y más, permitiendo que el mundo entero vuelva a cantar a viva voz esos himnos que forman parte de nuestra historia sentimental.

Este emotivo reencuentro con la leyenda es posible gracias a una alianza estratégica entre Sony Music Vision y Cinépolis +QUE CINE, quienes han trabajado para devolverle a la audiencia la oportunidad de vivir un concierto que marcó una época.

Ver a Rocío Dúrcal en el cine es mucho más que asistir a una función; es un acto de gratitud colectiva hacia una mujer que unió naciones a través de la música. Es la oportunidad perfecta para que los fieles seguidores revivan sus recuerdos y para que las nuevas generaciones descubran por qué, dos décadas después de su adiós, nadie ha podido ocupar el trono que dejó vacío “La Reina de las Rancheras”.

A partir de este 25 de marzo, día de su XX aniversario luctuoso, el concierto nos deja vivir una vez más la magia de una cantante como pocas en la historia de la música en español.

Grabado el 22 de noviembre de 1991 en el Auditorio Nacional de la CDMX, con remasterización en imagen 4K y sonido 5.1, el concierto incluye algunos de sus mayores éxitos, como “La Gata Bajo la Lluvia”, “Amor Eterno” y “Como Tu Mujer”.

Además de los grandes clásicos de la artista, el show cuenta con la participación especial de Juan Gabriel y Enrique Guzmán, que unieron sus voces a la artista española en una noche que quedó registrada para la historia. Aunado al estreno en México, el concierto contará con proyecciones en Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Salvador; Honduras, Guatemala, Perú y España.Este lanzamiento ocurre en un momento en el que queda claro que los años no pasan sobre el eterno legado de “La Reina de las Rancheras” y “La Española más Mexicana”, quien actualmente supera los 9.7 millones de oyentes mensuales en Spotify.