Romeo Santos anuncia nuevo álbum “Better Late Than Never” con un reel junto a Prince Royce

Romeo Santos sorprendió a sus seguidores con su nueva producción musical “Better Late Than Never”.

El lanzamiento de este esperado álbum está programado para el próximo 28 de noviembre, prometiendo ser uno de los eventos discográficos más importantes del género en la temporada, y marcando el regreso del influyente artista.

El anuncio oficial del álbum se realizó a través de un reel publicado en las redes sociales de Romeo Santos.

En el clip, el artista aparece junto a Prince Royce, otra de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina, uniendo a dos grandes referentes del género en un solo post.

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje narrado por el conferencista Daniel Habif, generando gran expectación entre su base global de seguidores.

Como antesala al lanzamiento, Romeo Santos celebrará un exclusivo Listening Party el próximo 26 de noviembre en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

Las celebraciones continuarán el día del lanzamiento, 28 de noviembre, con un instore en Long Island, específicamente en Looney Tunes Record Store-West Babylon, NY, a las 3:00 p.m.

La promoción del álbum culminará en la costa oeste con un segundo instore programado para el 30 de noviembre en Los Ángeles, a las 4:00 p.m. en Fingerprints Music - Long Beach, CA.

Con esta serie de eventos y el reel junto a Prince Royce, Romeo Santos prepara el escenario para el estreno de “Better Late Than Never”, consolidando su reinado en el género de la bachata.