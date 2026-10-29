Romería del lunes

El Consejo Municipal del distrito de Panamá anunció que la tradicional Romería del 2 de noviembre en el Cementerio Amador comenzará a las 7:30 a.m. El acto forma parte de las actividades oficiales de las Fiestas Patrias y reunirá a autoridades, miembros de los estamentos de seguridad y la ciudadanía en general.

La ceremonia se iniciará con una ofrenda floral en el mausoleo del primer presidente de la República, Dr. Manuel Amador Guerrero, donde el orador de fondo será Julio Linares. Luego se realizará el traslado al Mausoleo de los Soldados, espacio dedicado a quienes ofrendaron su vida por la patria. La participación de la oradora Meybis Barrios acompañará este homenaje, junto a la Banda Republicana de Panamá.

Asimismo, se rendirá tributo en la tumba de Demetrio H. Brid, prócer de la independencia y primer presidente de facto de la República tras la separación de Colombia en 1903. Para esta ocasión se contará con el acompañamiento de la banda de música del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El Consejo Municipal informó que el 3 de noviembre se reunirá en el Palacio Municipal para la tradicional izada de la bandera panameña. Luego, las autoridades acompañarán el Te Deum en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, ceremonia religiosa de acción de gracias por la patria. Finalizada la solemne ceremonia, se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Concejo Municipal.