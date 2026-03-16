Rosalía lanza su gira internacional de “Lux” en Francia

La gira internacional de la cantante española Rosalía con su nuevo álbum “Lux” empieza este lunes en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses y del que apenas han trascendido detalles.

La gira, cuyos boletos se vendieron rápidamente en cuanto se pusieron a la venta en diciembre, incluye más de 50 conciertos y tiene paradas en Barcelona y Madrid, antes de llegar a Bogotá el 16 de julio y seguir su circuito latinoamericano por Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro o México.

En los alrededores del LDLC Arena de Lyon, una de las principales ciudades francesas y donde algunos artistas prefieren actuar antes de sus conciertos en París, los fans esperan poder acceder pronto al recinto. Varias de sus seguidoras van con largas faldas blancas y tocados de encaje.

“Es una artista que ha conseguido llegar a un público superamplio con una música excelente. A nivel técnico es brillante”, dice Isabel, una catalana de 32 años que vino este fin de semana expresamente para el concierto.

“La vi en el Paléo [festival suizo] en 2023: el mejor concierto de mi vida, fue increíble”, recuerda Sarah Medeiros, de 28 años, que vino de Ginebra con una amiga. “Esperamos un gran concierto, como solo ella sabe hacer, y además su álbum es genial”.

- “Apuesta arriesgada” -

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, “Lux”, un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

Es un disco “catedralicio” con “una coexistencia de orquesta, coros y electrónica bastante rompedora y disruptiva”, dice a AFP Jordi Bianciotto, crítico musical del diario español El Periódico.

Es “una apuesta arriesgada”, añade, porque “va mucho más allá de los patrones de lo que entendemos como música pop comercial para grandes aforos de conciertos”, añade.

“Lux” llega después de sus dos primeros discos de dominante flamenca y un tercero, “Motomami”, de inspiración más latina y electrónica.

La complejidad del álbum, que incluye la Orquesta Sinfónica de Londres y coros como los de la Escolanía de Montserrat, genera muchos interrogantes sobre cómo será la puesta en escena en los conciertos.

Después de su Motomami Tour, donde algunos echaron en falta una banda en el escenario, puede ser que la cantante catalana traiga ahora una buena dosis de músicos, como “una respuesta un poco chulesca” a los que la criticaron, según Bianciotto.

En su actuación en los Brit Awards a finales de febrero, donde se coronó como artista internacional del año, su versión de “Berghain”, con orquesta, coros, final tecno y la invitada Björk, dio la vuelta al mundo.

- “Icono del feminismo” -

En la ceremonia de los premios musicales británicos, Rosalía defendió “la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, en un eco a su álbum, donde canta en más de una decena de lenguas, entre ellas el latín, el ucraniano o el alemán.

Para Florencia, una fan argentina de 36 años en Lyon, “no se trata solo de la música, sino que además está haciendo algo tan disruptivo que se ha diferenciado de todo el mundo. La veo como un icono del feminismo de estos últimos años”.

En el contexto actual del éxito de la música latina en el mundo, personificado en el puertorriqueño Bad Bunny y su actuación en la Super Bowl, Rosalía representa un caso “bastante aislado”, incide Bianciotto, ya que son pocos los representantes españoles que han alcanzado ese nivel, dominado por artistas casi siempre caribeños, especialmente de Puerto Rico y Colombia.

“Rosalía es la excepción, una excepción alta porque lo suyo es más arriesgado que lo de cualquier otro y con mucha inventiva”, zanja.