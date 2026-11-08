Rowma alcanza el puesto #4 de tendencias en YouTube Puerto Rico con “Nena Linda Remix”

El artista puertorriqueño Rowma continúa consolidando su presencia en la música urbana con el desempeño de “Nena Linda Remix”, colaboración junto a Farruko y Conep, cuyo video oficial alcanzó la posición número cuatro en el ranking de tendencias musicales de YouTube en Puerto Rico pocos días después de su lanzamiento.

La producción reúne a tres exponentes del género urbano en una propuesta que retoma la esencia del reguetón clásico con una nueva interpretación. El sencillo da continuidad a “Nena Linda”, tema incluido originalmente en el EP RATED R (2025), que acumuló más de 2,4 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La nueva versión llegó acompañada de un video oficial de estética urbana y cinematográfica que continúa sumando visualizaciones y ganando espacio entre los lanzamientos musicales destacados en Puerto Rico.

El momento profesional de Rowma también se ha reflejado en escenarios internacionales. El pasado 1 de noviembre participó como invitado especial en el concierto de Lil Naay en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz de Santo Domingo, República Dominicana. El evento reunió a más de 10.000 asistentes durante la primera presentación en solitario del artista dominicano.

La actuación permitió a Rowma fortalecer su vínculo con el público dominicano, un mercado donde ha incrementado su presencia durante los últimos meses.

Recientemente, ambos artistas colaboraron además en “BANDI”, una propuesta de trap cuyo video oficial se acerca a los dos millones de visualizaciones en YouTube. El sencillo logró ubicarse entre los cinco primeros lugares de tendencias de la plataforma en República Dominicana, ampliando la proyección del catálogo musical del intérprete puertorriqueño.

Rowma desarrolla actualmente su carrera bajo el sello Sold Out Entertainment, con distribución de Warner Music Latina, manteniendo una estrategia enfocada en nuevas colaboraciones y en la expansión de su propuesta dentro de la escena urbana.