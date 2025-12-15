Rusia designa al grupo punk disidente Pussy Riot "organización extremista"

La justicia rusa designó el lunes al grupo punk contestatario Pussy Riot como "organización extremista" y prohibió "sus actividades en la Federación de Rusia", indicó un tribunal de Moscú en Telegram.

El colectivo feminista se opone desde hace años a Vladimir Putin a través de obras artísticas impactantes. Se dio a conocer especialmente en 2012 con una "oración punk" que pedía a la Virgen María "expulsar" al presidente ruso, cantada en la catedral de Cristo Salvador de Moscú.

La decisión del tribunal era esperada por los miembros del grupo.

"Estos idiotas llevan trabajando en ello desde hace años, al menos desde 2012", escribió Nadya Tolokonikova en un mensaje publicado el domingo en la cuenta X del grupo, acompañado de un extracto de una entrevista concedida en 2012 desde una colonia penitenciaria a la que había sido enviada tras participar en la "oración punk".

"La ley está hecha para borrar a Pussy Riot de la mente de los ciudadanos rusos", declaró el grupo en su cuenta de Facebook a comienzos de diciembre, antes de esta decisión judicial.

"Hace años que somos radioactivas, pero ser designadas como organización extremista da al Estado más herramientas jurídicas para castigar a la gente por cualquier vínculo con nosotras", indicó el grupo, diciendo estar preocupado por "la seguridad de los simpatizantes de Pussy Riot que no pueden salir de Rusia o que eligen quedarse".

Sus miembros, muchos de los cuales han sido condenados a prisión por su activismo y hoy viven en el exilio, también se oponen a la ofensiva rusa contra Ucrania.

En 2021, Maria Aliójina, amenazada con una pena de prisión, logró salir clandestinamente de Rusia disfrazada de repartidora de comida.

El grupo se une ahora en la lista rusa de "terroristas y extremistas" a la Fundación Anticorrupción del fallecido opositor Alexéi Navalni, a la empresa Meta y al "movimiento internacional LGTB".

Esta calificación permite movilizar un amplio arsenal jurídico para amordazar cualquier crítica al poder en Rusia.