Sabrina Carpenter lanza su nuevo álbum Man’s best friend

La superestrella global, dos veces ganadora del GRAMMY® y récord mundial, Sabrina Carpenter lanza su esperado nuevo álbum, Man’s Best Friend, bajo Island Records – Junto con el álbum, Sabrina también estrena el video oficial de “Tears” Dirigido por Bardia Zeinali, el video cuenta con la actuación de Colman Domingo junto a Sabrina.

Escrito por Sabrina y sus frecuentes colaboradores Amy Allen, Jack Antonoff y John Ryan, y coproducido por Sabrina, Jack y John, el característico ingenio lírico de Sabrina brilla mientras combina melodías pop adictivas con narraciones ingeniosas y atrevidas que hacen que cada tema se sienta como un secreto recién descubierto.

Man’s Best Friend incluye 12 canciones, entre ellas el sencillo principal certificado platino, “Manchild”, que debutó directamente en el puesto No. 1 del Billboard Hot 100. “Manchild” marcó su segundo número uno, tras el éxito del verano pasado “Please Please Please”, y el primer debut No. 1 de Island Records. The Hollywood Reporter escribió: “La cantante de ‘Espresso’ está de vuelta para reclamar su corona de canción del verano por segundo año consecutivo con su contagioso nuevo sencillo”. Desde su lanzamiento, el video musical del tema ha acumulado casi 60 millones de vistas. “Carpenter irradia energía disco optimista”, escribió Rolling Stone. Ahora, Sabrina cierra el verano con un álbum pop que seguramente estará en repetición hasta bien entrado el próximo año.

Man’s Best Friend es el séptimo álbum de estudio de Sabrina y le sigue a su monumental álbum, Short n’ Sweet. Lanzado en agosto pasado, Short n’ Sweet encabezó listas en todo el mundo y tuvo uno de los debuts globales más grandes de 2024. Los tres sencillos del álbum, “Espresso” (2.4 mil millones), “Please Please Please” (1.5 mil millones) y “Taste” (1.1 mil millones) ingresaron al codiciado Billions Club de Spotify. Short n’ Sweet vendió 10 millones de álbumes globalmente.

Short n’ Sweet le valió a Sabrina seis nominaciones al GRAMMY® como debutante y ganó dos premios en su primera participación: “Mejor Álbum Vocal Pop” por Short n’ Sweet y “Mejor Interpretación Pop Solista” por el sencillo principal del álbum, “Espresso”. Tras los GRAMMYs, Sabrina lanzó Short n’ Sweet (Deluxe), que incluyó cinco canciones adicionales, entre ellas un dueto con la ícono global Dolly Parton en “Please Please Please” y “Busy Woman”, que Sabrina presentó en vivo durante su gira de arenas totalmente vendida.

A nivel internacional, Sabrina rompió récords al convertirse en la primera artista femenina en ocupar simultáneamente los tres primeros lugares del UK Singles Chart con “Taste”, “Please Please Please” y “Espresso”. También estableció un nuevo récord por más semanas en el puesto #1 en un solo año por una artista femenina en el Reino Unido —21 semanas— y se convirtió en la primera artista internacional en recibir el premio Global Success de los BRITs. Este pasado julio, Sabrina encabezó BST Hyde Park, donde interpretó “Manchild” en vivo por primera vez y sorprendió al público al invitar a Duran Duran para cantar “Hungry Like The Wolf”.

La próxima semana, Sabrina regresará al escenario de los VMAs. Como nominada 14 veces, este año compite en ocho categorías, incluido el premio más importante de la noche, Video del Año por “Manchild”, además de Mejor Artista Pop, Mejor Álbum, Mejor Pop, Mejor Dirección, Mejor Cinematografía, Mejor Edición y Mejores Efectos Visuales. A inicios de mes, Sabrina fue una de las artistas principales en Lollapalooza, donde atrajo a una de las mayores multitudes del festival.

Este otoño, Sabrina emprenderá la segunda parte de la gira norteamericana Short n’ Sweet Tour, completamente agotada. La gira comenzará el 23 de octubre en Pittsburgh y pasará por grandes arenas en Nueva York, Nashville, Toronto y Los Ángeles. Sabrina se presentará cinco noches en el Madison Square Garden de Nueva York y seis noches en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, concluyendo el 23 de noviembre. Esta segunda etapa sigue al éxito masivo de las 33 fechas agotadas de la gira norteamericana de noviembre pasado, así como a la etapa europea agotada, que agregó más funciones en cuatro ciudades debido a la gran demanda.