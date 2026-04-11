Sabrina Carpenter transporta Coachella a su "Sabrinawood"

Sabrina Carpenter sumergió a sus fans en un viaje nostálgico por Hollywood y la industria del espectáculo este viernes en Coachella, en donde recreó un mundo de fantasías llamado “Sabrinawood”.

La cantante de 26 años, quien encabezó el primer día del multitudinario festival que se celebra en Indio, California, hiló como narrativa para su set de hora y media una suerte de tras bastidores de la ciudad de oropel.

Vestida en lentejuelas rojas y botas blancas, Carpenter apareció en escena dentro de un auto antiguo en lo que parecía ser un autocine. La rubia se bajó y cantó con “House Tour”, el más reciente sencillo de su “Man’s Best Friend”.

Ofreció además los estrenos en vivo de piezas de su último trabajo como “When Did You Get Hot”, “Sugar Talking” y “We Almost Broke Up Again Last Night”.

En un cambiante escenario, Carpenter mantuvo la narrativa de Hollywood, con imágenes de Los Ángeles en el fondo, así como un enorme letrero que rezaba “Sabrinawood”, en clara señal a las famosas letras blancas que coronan a Hollywood.

Cantó varios de sus éxitos caminando por las estrellas del Paseo de la Fama, participando en una audición, entrando a un estudio de grabación y desfilando en un mar de carteles de cine.

Su estética vintage se mantuvo presente a lo largo del concierto, pero cobró más fuerza al interpretar “Feather” en un glamoroso espectáculo burlesque.

Sus invitados especiales no fueron músicos, sino figuras de la pantalla grande.

Sam Elliott encarnó un policía que advierte a una aventurera Carpenter sobre los peligros de los caminos que llevan a California en el clip que abrió el show.

Luego Susan Sarandon ofreció un monólogo reflexivo que sirvió como una larga pausa para el espectáculo, y finalmente Will Ferrell se subió al escenario para inyectarle energía, metafórica y literalmente al conectar cables que desataron un carnaval de luces de neón en la tarima.

Las más coreadas sin duda fueron “Espresso”, que estrenó en vivo en su primera aparición en Coachella en 2024, “Please, Please, Please”, y la contagiosa “Manchild”.

Carpenter terminó como arrancó: al volante de un auto.

En sintonía con su puesta en escena, la intérprete y compositora dispuso una activación afuera del festival llamada “La parada técnica de Sabrina Carpenter”, en la cual los fans pueden parar para tomar un granizado, armarse de memorabilia y, por supuesto, inundar sus redes sociales con selfies.