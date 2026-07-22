Saint Joseph Salesian School celebra la Semana de la Ciencia con proyectos sobre salud y prevención

El Saint Joseph Salesian School celebró su Semana de la Ciencia con varias actividades y la presentación de proyectos sobre salud y prevención de enfermedades.

La actividad, coordinada por el Departamento de Ciencias Naturales, impulsó a los estudiantes a trabajar en equipo para desarrollar proyectos de investigación enfocados en problemáticas de salud que afectan a niños y jóvenes.

Entre los temas expuestos estuvieron la alimentación y los problemas de obesidad en niños y jóvenes, las enfermedades cardiovasculares, las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco, la diabetes como “una enfermedad silenciosa” y la desnutrición en niños menores de cinco años.

El objetivo del proyecto fue fomentar en los estudiantes el pensamiento científico, la investigación y el compromiso social, relacionando la ciencia con soluciones para la comunidad.

Con esta iniciativa, el Saint Joseph Salesian School reafirmó su misión educativa de formar jóvenes con conciencia crítica y vocación de servicio.