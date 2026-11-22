La Alcaldía de Panamá realizará este domingo 22 de noviembre el Festival Culturas Unidas, en el Complejo Turístico Mi Pueblito, con una jornada dedicada a celebrar las tradiciones interioranas, afroantillanas e indígenas.

La actividad se desarrollará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y contará con la participación musical de Sammy y Sandra Sandoval, además del grupo Afrodisíaco.

El festival busca ofrecer un espacio para toda la familia, promover la diversidad cultural y acercar las expresiones artísticas a distintas generaciones.

Los panameños y residentes pagarán B/.1.00 por la entrada, mientras que los extranjeros tendrán una tarifa de B/.3.00. Los niños, jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente.