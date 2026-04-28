$!Sátira con humor clásico

La comedia clásica “Las Preciosas Ridículas” cobra vida en escena con una mirada crítica y actual. La directora Danitza Barrera destacó que, la puesta en escena del dramaturgo Molière, es una obra ambientada en el París del siglo XVII, manteniendo una vigencia sorprendente al retratar la superficialidad y la obsesión por las apariencias.

Además, explicó que la historia sigue a Magdelon y Cathos, dos jóvenes provincianas que, al llegar a la capital francesa, buscan encajar en un estilo de vida sofisticado, rechazando a pretendientes por considerarlos poco refinados. Señaló que esta decisión desencadena una venganza: los hombres envían a sus criados disfrazados de aristócratas para engañarlas, lo que termina exponiendo el ridículo de sus pretensiones.

Asimismo, Barrera enfatizó que la obra no solo apuesta por el humor, sino que también funciona como una crítica directa a la vanidad, la pedantería y la necesidad de validación social basada en la apariencia. “Es una comedia divertida, pero con un mensaje claro sobre la autenticidad y el valor real de las personas”, indicó.

La obra se presentará el próximo 10 de mayo, a las 3:00 p.m., en el Teatro Balboa. Los boletos están disponibles en la plataforma En La Taquilla, con un costo en preventa de 20 balboas, más cargos por servicio.

Por otro lado, la directora resaltó que está pieza teatral está a cargo de Producciones AMMA.