$!Secuelas mentales tras el sismo

Y.Ortiz | A casi un mes del sismo registrado en Panamá, algunas personas manifiestan sentirse muy nerviosas, angustiadas, preocupadas y alteradas. Otros reportan que les cuesta conciliar el sueño y no descansan sus horas habituales. Un tercer grupo se siente triste, sin ánimos de trabajar ni de realizar sus actividades cotidianas, explica el Dr. Romualdo Navarro, jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud.

El especialista explico que estos son los síntomas que han permitido a los profesionales identificar los diagnósticos más frecuentes: la reacción al estrés agudo posterior al evento, el trastorno de ansiedad, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, la depresión y el insomnio, entre otras afectaciones derivadas del sismo.

Para brindar apoyo y tratamiento a estas personas se ha habilitado la línea de ayuda 800-6467 del Ministerio de Salud. “A estas personas les está afectando su calidad de vida. Dependiendo de los síntomas, tanto el psicólogo como el psiquiatra van a acompañarlos. Se les otorga el tiempo necesario para que expresen y liberen todas esas emociones y sentimientos que tienen, para luego ser orientados. Incluso hemos tenido casos de intervenciones en crisis con pacientes que están demasiado afectados, y se hace la conexión con un hospital o una instalación de salud para que acudan de manera presencial”, explica el médico.

La mayoría de los casos corresponden a adultos de 75 años o más, y el 80% son mujeres. Por regiones, la mayor cantidad proviene de Panamá Metro, seguida de Veraguas, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y Colón.